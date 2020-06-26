يوسف الشريف: اشترط في العقود عدم وجود مشاهد ساخنة أو أحضان وقبلات

كشف الفنان يوسف الشريف، حقيقة رفضه آداء مشاهد فيها قبلات ومشاهد ساخنة في أعماله، قائلا: "مبستريحش خالص إن يبقى فيه مشاهد ساخنة وقبلات وأحضان مبحبش ده".

وأوضح الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يضع قيود لذلك في العقود التي يوقعها، مشيرًا إلى أنه تعرض لمشاكل بعدما اتفق شفهيًا على ذلك في بعض الأعمال، ثم تفاجأ بأنهم يطلبوا منه المشاركة في هذه المشاهد، ما سبب مشاكل له.

وأكد الشريف، أنه لا يزايد على زملائه، ولا يعتبر أنه أفضل منهم، وأنه يرى أن هذه المشاهد غير مقبولة، ولا يحب أن يؤديها في الأعمال التي يقوم ببطولتها.

وعن السبب في ذلك قال الشريف: إنه نظم عرض خاص لفيلم "هي فوضى" لأسرته، وأن والده ووالدته انتقدوا مشهد ساخن في الفيلم، مشددًا أنه يعتز كثيرًا بهذا العمل، ويعتبره من أفضل الأفلام التي شارك فيها مع الفنان الراحل خالد صالح.

وأشار أنه بدأ بعدها يضع قيود على الأعمال التي يقدمها، وأنه يشترط ذلك في العقود، لافتًا إلى أنه قرأ عمل فني ووجد به مشاهد ساخنة، فطلب إزالتها، فاعترض عليه المخرج قائلًا له: "دي مش شغلتك متيجي تخرج أنت أحسن"، وأنه خيره بين قبول العمل أو الاعتذار، مؤكدًا أنه اعتذر وظل لمدة عامين بدون عمل: "ناقد فني كان حاضر قالي مش هتشتغل وشوف لك شغلانة تانية، وقعدت سنتين مش ليا حاجات كتير بعملها، وفي الآخر ده قرار أعمل حاجة اعتقد فيها".

ولفت الشريف، إلى أنه فكر جديًا في ترك الفن والتمثيل، وكان على وشك اتخاذ القرار: "فجأة ربنا فتحها من وسع".