وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لمتابعة سير العمل.

وتابع إجراء الفحوصات المعملية بأقسام المعمل من الكيماوي، والبكتيري، والسموم، بشكل منتظم، لمختلف العينات، الخاصة بالمياه، والأغذية، والدم، وإجراء تحليل الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وتأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة للعمل بجميع أقسام المعمل، كما عقد إجتماع مع مديرة إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية ومديرة المعمل، وتم مناقشة خطة العمل، ووضع الحلول لبعض المعوقات في انتظام سير العمل، وتم التأكيد علي سرعة استخراج النتائج المعملية، والتنسيق الكامل في أداء العمل مع مديرة المعمل ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات في آليات العمل وبروتوكول التعامل مع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.