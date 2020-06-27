بوتين خلال محادثة مع ماكرون: مكافحة الإرهاب أحد أهم أهدافنا المشتركة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مشكلة الإرهاب تندرج ضمن أجندة أعمال موسكو وباريس المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوتين، قوله "إن مشاكلنا القديمة التي يجب معالجتها من خلال الجهود المشتركة لا تزال قائمة للأسف. وتشمل هذه المشاكل: الإرهاب والهجرة غير الخاضعة للمراقبة وتغير المناخ والأوبئة بمعنى أشمل للكلمة؛ أي لا ترتبط بالضرورة بالعدوى بفيروس كورونا، ولكن بالعدوى في المجمل، فضلا عن نظام الحد من التسلح الذي يتفكك".

وأضاف بوتين، أثناء حديثه مع ماكرون، أن جدول أعمال البلدين مشترك، قائلا "أعتقد أننا سنناقش اليوم كل ما ذكرته للتو وبالطبع، سنتحدث عن نمو القدرات عالية الخطورة والمتفجرة في بؤر التوتر. ربما سنتحدث عن مشاكل أوكرانيا والبلقان والوضع في سوريا وليبيا. أعلم أن هذه المشاكل كانت محط اهتمام مشترك".

وقال بوتين: "بالمناسبة، يوافق يومنا هذا اليوم الذي تم فيه التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، قبل 75 عام بالضبط. لذا يجب أن يذكر هذا بأن توحيد الجهود في مكافحة المشاكل المشتركة والتهديدات المشتركة، أمر ذو أهمية دائمة. إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية، يجب توحيد جهودنا".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه يعرف موقف ماكرون تجاه تنظيم العمل المشترك في العديد من المجالات، مضيفاً "سندعم بقوة اقتراحاتكم. أنا متأكد من أننا سنعمل اليوم بشكل مفيد".

ودعا بوتين وماكرون، خلال اجتماعهما عبر الفيديو، اليوم، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن الرئيسين الروسي والفرنسي أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا وأكدا دعمهما للدعوة إلى الوقف العاجل لإطلاق النار واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين في 19 يناير 2020 والقرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأشار الكرملين، إلى أن بوتين وماكرون دعيا أيضا إلى توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية.