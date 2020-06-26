إصابة 5 شباب في حادث سيارة اصطدمت بموتوسيكل ومنزل بالدقهلية

أصيب 5 شباب في الدقهلية اليوم، في حادث اصطدام سيارة بموتوسيكل وجدار منزل في قرية "العزيزة" مركز المنزلة وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، بوقوع حادث تصادم في قرية العزيزة بين سيارة ملاكي وموتوسيكل.

انتقل مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث بقرية العزيزة علي طريق الأحمدية، وتبين إصابة كل من :"محمد ر. ا.، وخالد ا. ا.، و محمد م. ا." وهم من كانوا يستقلون الموتوسيكل، وإصابة محمد م. ا.، و محمود م. ا.، أبناء عم، وكانوا يستلقون السيارة، وأعمارهم تتراوح بين 15 إلي 17 سنة".

ورصدت كاميرات المراقبة الحادث، بانحراف السيارة بشدة، حال قدوم الموتوسيكل فاصطدمت به ثم دخلت في جدار محل.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي مستشفى المنزلة العام، وجري تحويلهم إلي مستشفى المنصورة الدولي لإصاباتهم بكسور واشتباه ارتجاج بالمخ، وكدمات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.