صور.. ارتفاع عدد مصابي حادث سيارة "مراقبي الثانوية العامة" لـ19 شخصا

كشف مصدر طبي بمستشفى الشلاتين المركزي بمحافظة البحر الأحمر، لـ"الوطن"، عن ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة الميكروباص والتي كانت تقل عددا من مراقبي امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، إلى 19 حالة.

وكان ثلاثة معلمين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، إثر انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 طريق "الشلاتين - حلايب" جنوب محافظة البحر الأحمر، جميعهم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة.

بالأسماء.. مراقبو الثانوية ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

وأكد مصدر، وجود مصابين اثنين في حالة حرجة أحدهما يدعى محمد محمود، 50 عاما، يعاني من نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وتستدعي حالته نقله لمستشفى الحسين الجامعي، والحالة الأخرى لفاطمة أحمد، جرى إحالتها إلى مستشفى القصير المركزي.

وأجرى اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، زيارة إلى مستشفى الشلاتين المركزي للاطمئنان على المصابين.

وقال رئيس مدينة الشلاتين، لـ "الوطن"، إنه جار التنسيق بخصوص حالة "محمد محمود" مع صحة البحر الأحمر لنقله إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أنه يجري التنسيق لنقل حالة حرجة أخرى إلى مستشفى القصير العام.