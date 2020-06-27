النقل العام: مستعدون لخطة التعايش.. ونعقم كل أتوبيس يوميا

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة تتبع نظام التعقيم والتطهير قبل خروج الأتوبيس من الجراجات، كما يتم قياس درجات حرارة للسائق ومساعده يوميا، ومن تظهر عليه أعراض الإصابة، يتم خضوعه لمستشفى الهيئة.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه سيتم زيادة أعداد الأتوبيسات، حتى يكون الزمن بين كل أتوبيس وآخر قليل.

وأوضح أن الهيئة تملك 150 محطة للأتوبيسات، و4 الآف محطة عابرة، فيما يتم تعقيم كل جزء بالأتوبيس قبل عمله مساء كل يوم، حتى يخرج صباحا في تمام جاهزيته لاستقبال الركاب: "بنطهر كل حته فيه".