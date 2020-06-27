كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي الإصابات في سوريا إلى 254

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 9.898.107، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 496.072 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.350.254 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا المستجد لأشخاص مخالطين ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 254 إصابة.

وقالت الوزارة السورية، في بيان، إنه تم شفاء 96، فيما توفيت 7 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ارتفاع مجموع الإصابات بالوباء في فلسطين إلى 1795

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء أمس الجمعة، تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا المستجد، بينها 36 في محافظة الخليل، و7 إصابات في محافظة نابلس، و32 في القدس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 207 إصابات.

واوضحت الكيلة، أن من بين الإصابات 11 حالة خطرة ومتواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان موصولتان إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 1795، وحالات الشفاء وصلت إلى 620، والحالات النشطة هي 1170 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا" المستجد في صفوف الجالية في الولايات المتحدة وقطر وإسبانيا، ما يرفع عدد الإصابات بين الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 2345 إصابة.

وأكدت الوزارة الفلسطينية، في بيان، أمس الجمعة، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية حول العالم ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

بدوره، أشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا المستجد في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 962، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة ليبقى العدد 63 وتعافي 379

الأردن: ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 1104

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1104، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن 11 حالة من هؤلاء تعود لأردنيين قدموا من الخارج ويخضعون للحجر الصحي وحالتين لسائقي شاحنات أحدهما أردني و5 حالات تعود لمخالطي مصابين في العاصمة "عمان".

وأوضحت رئاسة الوزراء، أنه تم تسجيل 33 حالة شفاء من الوباء، فيما أجرت السلطات الصحية حوالي 7300 فحص مخبري للتحري عن إصابات بكورنا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات منذ انتشار الجائحة إلى نحو 362 الف عينة.

وفي لبنان، أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد إلى 1697 حالة بعد تسجيل 35 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 33 حالة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى استقرار عدد حالات الشفاء عند 1144 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 2707 فحوصات.

وفي العراق، اعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 122 حالة وفاة و2054 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع معها إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق، إلى 41193 إصابة.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان، أن العاصمة "بغداد" نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 631 إصابة ثم ميسان بـ 215 ثم واسط بـ 163.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنها سجلت كذلك 122 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس بينها 42 في بغداد والبقية موزعة في 14 محافظة أخرى، ليرتفع بذلك حالات الوفيات إلى 1559، فيما تماثل للشفاء 808 مرضى من 17 محافظة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 18859 حالة.

من جانبها، أرسلت الإمارات، أمس الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم كردستان العراق، لدعمها في الحد من انتشار كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

من جانبه، أعلن نقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير الشمري، أمس الجمعة، تعليق عمل الأطباء في محافظة "ذي قار" لحين ضبط الأمن وضمان سلامة الأطباء والكوادر الطبي.

وقال الشمري، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا"، إنه بسبب الاعتداءات المتكررة على الأطباء في محافظة ذي قار وآخرها ماجرى من اعتداء بالضرب المبرح على إحدى الطبيبات والكادر الطبي في الذي يعمل معها وفي ظل عدم قدرة المحافظة على ضبط الأمن في المستشفيات وضمان سلامة الكوادر الطبية، نعلن تعليق عمل الأطباء في المحافظة لحين ضبط الأمن وضمان سلامة الأطباء والكوادر الطبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".