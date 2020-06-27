مدير "إيفا فارما" يعلن سعر عقار "ريميديسفير" الجديد لمصابي كورونا

كشف الدكتور أمجد طلعت مدير عام شركة إيفا فارما، سعر عقار "ريميديسفير" الجديد لمصابي الحالات الحرجة من فيروس كورونا، وذلك خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى.

وقال "طلعت"، إن العقار يباع خارج مصر في شكل 11 أمبول للحقن الوريدي، بسعر 5.500 دولار، وبعد نجاح الشركة في إصدار أول 1100 جرعة منه، وإهدائها لمستشفيات العزل للمساعدة في شفاء 100 مريض، فسيتم توفيره في مصر بسعر 120 دولار: "أجمالي الـ11 حقنة سعرهم 20 ألف جنيه".

وأضاف "طلعت"، أن تكلفه المكوث في العناية المركزة بالمستشفيات سعرها باهظ، ويساعد العقار في شفاء المرضى بنسبة 30%، موضحا أن الشركة الأمريكية، عندما حاولت توصيله للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تم إعطاء تصريح تصنيعه وتوزيعه لشركات عالمية موجودة في تلك الدول، موضحا أن شركة إيفا فارما، تتواجد في 41 دولة، بمصانع حاصلة على التصدير للدول الأوروبية.