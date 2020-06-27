إقامة مشروعات تنموية.. أبرز أهداف قانون الوقف الخيري

تواصل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وذلك خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل.

كانت اللجنة، طلبت فى اجتماع سابق استطلاع رأى الأزهر الشريف، حول المشروع المقدم، الذي يتضمن إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى، فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما يستهدف إنشاء الصندوق، تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.