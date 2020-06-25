صندوق تحيا مصر يسلم 7 آلاف كمامة و500 لتر مطهرات لمستشفى الشيخ زايد

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يبدأ اليوم توزيع المستلزمات الطبية على مستشفيات العزل ضمن المرحلة الرابعة بمبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، والتي تستهدف توفير المستلزمات الطبية والبدل الواقية.

وأضاف "مختار" خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الحملة استهدفت اليوم، مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة، لتوفير 5600 كمامة جراحية و1400 كمامة N95 1200 بدلة واقية، 500 لتر من المطهرات، وفي نفس التوقيت انطلقت قوافل المبادرة لمستشفى زفتى العام لتوفير ما يقرب من 16500 كمامة جراحية وأطنان من المطهرات و800 بدلة عزل واقية.

وأشار "مختار"، إلى أن الحملة تستهدف أيضا مستشفى العجوزة بالجيزة، وخلال الأيام المقبلة سيتم انطلاق قوافل حميات أسوان وحميات سوهاج وحميات بني مزار، لافتا إلى أن الحملة تستهدف 8 محافظات بالمرحلة الرابعة للمبادرة لتوفير نصف مليون كمامة، وما يقرب من 10 آلاف لتر من المطهرات و40 جهاز تنفس صناعي، و16 ألف بدلة عزل واقية.