إيفا فارما: طرح عقار "فافيبيرافير" لمرضي كورونا بالأسواق المصرية قريبا

قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام شركة إيفا فارما، إن التعاون مع وزارة الصحة أسهم في تسريع إنتاج عقار "فافيبيرافير"، المستخدم لعلاج كورونا عبر الفم، ويجري إنتاجه حاليا بداخل المصانع في مصر.

وأضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن نسبة الشفاء بالدواء، تصل لأكثر من 90%، وهو للحالات البسيطة، كما أنه سيكون أقل كلفة، مقارنة بعقار "ريمديسفير"، الذي يصل سعره لـ20 ألف جنيه.

وأكد أن الوزارة كسرت البروتوكولات والبيروقراطية في طريقة إيصال الدواء للمريض، مشيرا إلى أن "الفيبرافير"، لن يتم توفيره في الصيدليات لأي شخص عابر، ولم يحدد سعره حتى الآن، كونه تحت الأبحاث والدراسات العالمية والتصدير.

وتابع: "أحنا واخدين تصريح لتصديره في 41 دولة متواجدين فيهم كشركه، وده بيحتاج قدرة إنتاجية وماكينات ومصانع موثقة عالمية ومتواجده في مصر، ويتم إنتاج نص مليون جرعة يومية، ولكن هناك واجب بتوفيره للمريض المصري أولا وكذا المرضي في 126 دولة حول العالم".