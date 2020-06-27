توريد 179 ألفا و978 طن قمح في 27 صومعة ومركز تجميع بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أن كمية ما تم توريده في 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط، بلغ 179 ألفا و978 طن قمح حتى اليوم، في ظل إقبال من المزارعين على عملية التوريد.

وقال "سعد"، إنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة، والتي بلغت 226 ألفا و683 فدانا، مؤكداً على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أي عقبات فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" .

وأكد محافظ أسيوط على استمرار أعمال توريد القمح بجميع شون وصوامع المحافظة والتى تستمر حتى 15 من يوليو الجاري، مشددا على مسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال التوريد وتذليل العقبات أمام المزارعين وتحفيزهم، مشيرا إلى أنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع مصدراً تعليماته لمسئولى الزراعة والتموين بتسهيل إجراءات استلام الأقماح من المزارعين، والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لأعمال التوريد التيسير على المزارعين في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، المهندس إبراهيم سرور، أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أي عقبات وهناك زيادة كبيرة فى الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه يجرى عمل بيان يومي بكميات الأقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالإضافة إلى التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل العقبات أمام المزارعين، موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو القادم، مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد، وتلقي أي شكاوى من المزارعين والتعامل الفوري معها.