مرور المنوفية يسحب 1214 رخصة قيادة لعدم ارتداء الكمامات

أعلن العميد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة مرور المنوفية، سحب 121 رخصة قيادة لسائقي السيارات، وذلك خلال 3 أيام من الحملات المرورية بإجمالي 1214 رخصة قيادة، بجميع طرق المحافظة، منذ بدء تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة واليومية واتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية كافة، بشأن ارتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

ووجه محافظ الإقليم، مدير إدارة مرور المنوفية، بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشداً جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس حفاظاً على سلامتهم.