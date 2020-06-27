فلسطين: إغلاق بيت لحم لمدة يومين نظرا لارتفاع عدد الإصابات بكورونا

قرر محافظ بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة كامل حميد، إغلاق المحافظة لـمدة يومين، بحيث يبدأ من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين المقبل، حرصا على المصلحة والسلامة العامة، نظرا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن حميد قوله، اليوم، إن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية، مضيفا أنه يسمح بالعمل والحركة للطواقم الطبية، والمخابز، والصيدليات فقط.

وأوضح أن إغلاق المحافظة يأتي أيضا استنادا إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وموافقة رئيس الوزراء محمد أشتيه وبموجب الصلاحيات المخولة له، لتتمكن الطواقم الطبية من العمل والسيطرة على انتشار الفيروس، وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة تنفيذ الجهات المعنية القرار.