203 مليارات جنيه حصيلة شهادات الـ15% في بنكي "الأهلي" و"مصر"

أعلن بنكا الأهلي ومصر، ارتفاع حصيلتهما من الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت 15% لتصل إلى 203 مليارات جنيه أستفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن منذ إطلاقها في 20 مارس الماضي وحتى الآن.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنَّ حصيلة البنك من شهادات الـ15% قد بلغ بنهاية الأسبوع الماضي 147 مليار جنيه استفاد منها 890 ألف عميل.

من جهته، أوضح عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، أنَّ حصيلة البنك من شهادات الـ15% منذ إطلاقها وحتى الآن بلغ 56 مليار جنيه استفاد منها 290 ألف عميل.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحها في نهاية مارس الماضي شهادات إدخارية ذات عائد ثابت يوزع شهريا نسبته 15% مدتها عام، وأعلنا أنَّ شراء هذه الشهادات سيتمّ من خلال الوسائل الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء أو خدمات الإنترنت البنكي أو الموبايل بانكنج.