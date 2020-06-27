للمرة الثالثة.. كورونا يتسبب في تأجيل عرض فيلم "مولان"

قررت شركة "ديزني" تأجيل عرض فيلم "مولان" للمرة الثالثة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، ووجود حالة تخبط شديدة وملحوظة من قبل كبرى شركات إنتاج السينما.

ومن المقرر أنَّ يكون موعد العرض الجديد لـ مولان، يوم 21 أغسطس، بدلًا من 24 يوليو بحسب موقع "Variety".

وقال الرئيس التفيذي لشركة ديزني آلن هورن: "رغم أن الوباء قد غيّر خططنا لإطلاق فيلم مولان لكننل سنظل مرينين كما تتطلب الظروف".

"مولان" من إخراج نيكي كارو، وبطولة Yifei Liu، Donnie Yen، Li Gong، وتكلفة إنتاجه 200 مليون دولار.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".