رئيس مدينة القصاصين: انتهينا من إنارة كوبري ربط شطري المدينة

وجه اللواء أشرف بهجت، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بسرعة الانتهاء من إنارة الكوبري الملاحي الذي يربط بين شطري البر الأيمن والبر الأيسر لترعة الإسماعيلية فى المدينة القصاصين الجديدة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بشأن الاهتمام بالقطاعات الخدمية.

وأشار "بهجت"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى الانتهاء من إنارة الكوبري، حيث تم تدعيمه بأربعة أعمدة، لزيادة قوة الإنارة مع تغيير جميع الكشافات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدا على استمرار العمل بشكل يومي على مستوى القطاعات الخدمية بالمدينة.