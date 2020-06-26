الجيزة: قطع شارع الهرم دون تعطيل المرور بسبب أعمال صيانة

قررت محافظة الجيزة بالتعاون مع قطاع الأمن والإدارة العامة للمرور، التنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل مرافق الغاز الطبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.

وأعلنت المحافظة أنه سيتم إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والإسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال و لمدة ثلاثة أيام من يوم الجمعة الموافق 26 يونيو حتى يوم الأحد الموافق 28 يونيو وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية، بالإشراف والمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.