الكاثوليكية تعلن عودة "سر الاعتراف" بالكنائس من خلال حجز مسبق

أعلن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية للأقباط الكاثوليك، إن كهنة الإيبارشية البطريركية سيتواجدون في كنائسهم لتقبل الاعترافات، وذلك من خلال موعد مسبق يتفق عليه من خلال اتصال تليفوني.

وفي بيان له، بالتزامن مع عودة فتح الكنائس من جديد لإقامة القداسات بحضور شعبي في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، قال الأنبا باخوم: "عشنا فترة صعبة مع غلق الكنائس بسبب وباء كورونا، وشعرنا بالاحتياج الشديد للأسرار الكنسية، وبالأخص الإفخارستيا".

وأضاف النائب البطريركي: "نعلم أن زمن الأزمة هو زمن يقظة وتفاؤل، ولا شك أن إرادة الرب الصالحة تدعونا لأن نجعل من هذا الوقت زمن نعمة، زمن تجديد لحياتنا، لعائلاتنا، لمجتمعاتنا، لكنائسنا، وهذا لا يتحقق إلا من خلال توبة صادقة، من خلال ممارسة صادقة لسر المصالحة، تبدأ بفحص ضمير عميق، على ضوء حب الله ورحمته والتقدم للإعتراف".

وعاودت الكنائس الكاثوليكية، اليوم السبت، بعد أكثر من ثلاثة أشهر، فتح أبوابها لإقامة القداسات بحضور شعبي، بعد أن كانت مقتصرة خلال الفترة الماضية على إقامتها بالكهنة والشمامسة فقط في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسر الاعتراف هو أحد أسرار الكنيسة السبع وينال به المعترف الحل من خطاياه إذا تاب عنها واعترف بها، ويتم السر وراء الستار داخل الكنيسة الكاثوليكية.