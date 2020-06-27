بسبب كورونا.. تأجيل عرض فيلم "Bill & Ted Face the Music"

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "Bill & Ted Face the Music"، تأجيل عرضه ليوم 28 أغسطس، بعدما كان من المقرر عرضه في 14 من الشهر نفسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجلت فيه عدد من شركات الإنتاج تواريخ طرح أفلامها بدور العرض للمرة الثالثة، منها فيلم "مولان"، وفيلم "Tenet" للمخرج كريستوفر نولان، وهو ما يؤكّد حالة التخبط الشديدة التي يعيشها صناع السينما بسبب انتشار فيروس كورونا.

"Bill & Ted Face the Music" من بطولة كيانو ريفز، أليكس وينتر، سامارا ويفينج، ومن إخراج ديان باريسوت، ومن تأليف كريس ماتيسون وإيد سولومون.

تدور أحداث الفيلم في شكل كوميدي موسيقي، حول "بيل" و"تيد" ورحلتهما عبر الزمن ومحاولتهما إنقاذهما للعالم، ورغم ذلك يحاولات إصدّار أغنية ناجحة.

يُذكر أنَّ لـ كيانو ريفيز فيلم آخر تمّ تأجيله وهو الجزء الرابع من "ماتريكس" وذلك بعدما قررت شركة "Warner Bros" تأجيل طرحه إلى 1 أبريل 2022.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".