"بسترزق".. ضبط طالب جامعي لتسريبه امتحان اللغة الإنجليزية عبر واتس آب

رصدّت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تداول مجموعتين مسميتين ("أدبي - علمي علوم") عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية في أثناء انعقاد اللجان.

وأسفرت الجهود الأمنية، من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات، عن أنَّ المجموعتين المشار إليهما يدارا من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط تمّ استهداف (طالب بكلية تربية رياضية - مقيم بدائرة مركز البداري بمحافظة أسيوط)، وأمكّن ضبطه بمحل إقامته، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات امتحاني "اللغة العربية والإنجليزية" لطلبة الثانوية العامة.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة مادياً، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.