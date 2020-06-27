"حجمها صغير".. إعلان عن "سماعات غش" عبر فيس بوك لطالب جامعي بأسيوط

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة أحد الأشخاص إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

أسفرت جهود الفحص الفني وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب بكلية الآداب – مقيم دائرة قسم شرطة البداري بمحافظة أسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن أسيوط تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها.

بمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع سماعات الغش الصغيرة للطلاب عِبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض تحقيق استفادة مادية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.