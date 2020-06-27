ضبط طالب جامعي متهم بـ تسريب امتحانات الثانوية العامة في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بأسيوط، اليوم السبت، بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، من خلال إدارته "مجموعتين" على صفحات التواصل الاجتماعى ونشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشر مجموعتين -يطلق عليهما «أدبى» و«علمى علوم»- عِبر تطبيق "واتس آب" أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية أثناء انعقاد اللجان.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى - الأمن العام» ومديرية أمن أسيوط تم ضبط طالب بكلية تربية رياضية، مقيم بدائرة مركز البدارى بمحافظة أسيوط، بمحل إقامته، وعثر بحوزته على هاتف محمول يستخدمه لتسريب الامتحانات، والذي بفحصه تبين وجود عبارات عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات امتحانى «اللغة العربية والإنجليزية».

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة ماديًّا.