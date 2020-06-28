في ذكراه.. قصة البابا كردونوس البطريرك الرابع للكرازة المرقسية

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا كردونوس، البطريرك الرابع من بطاركة الكرازة المرقسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الأحد، 21 من شهر بؤونة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أن في هذا اليوم عام 106 ميلادي توفي البابا كردونوس، البطريرك الرابع من بطاركة الكرازة المرقسية.

وبحسب السنكسار، ولد هذا البطريرك بالإسكندرية واعتمد من يد القديس مرقس الرسول، كاروز الديار المصرية، وتعلم علوم الكنيسة وبعد وفاة البابا ميليوس رسم بطريركًا سنة 95 ميلادي، وتوفي بعد أن جلس على الكرسي المرقسي نحو إحدى عشرة سنة.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.