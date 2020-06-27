اليونان: تركيا تهدد وتطلب الحوار في نفس الوقت

في رد على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اعتبرت اليونان أن تركيا تهدد وتهول، وفي نفس الوقت تدعو إلى الحوار.

وأكد نائب وزير الدفاع اليوناني الجنرال الكيافيدس ستفانيس في مؤتمر صحفي على التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، أن بلاده مستعدة لكافة السيناريوهات، قائلاً: نحن لا نخشى شيئا وجاهزون لكل السيناريوهات"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما اعتبر أن الأتراك يهددون ثم يتحدثون عن الحوار في الوقت عينه، مضيفا "نحن مستعدون للحوار لكننا أيضا نعرف قدراتنا للدفاع عن أنفسنا ومصالحنا...ونجهز يوميا لمواجهة أي سيناريو محتمل."

وتابع :"لقد قمنا خلال اليومين الماضيين ودون أي إعلان بتنفيذ خطة عسكرية عبارة عن مناورات بحرية جوية لأول مرة في المنطقة البحرية التي تزعم تركيا وحكومة السراج الليبية أنها تقع ضمن اتفاق بينهما".

كما أوضح أن تلك التمرينات تحمل رسائل عدة، أولها للداخل اليوناني، ومفادها ضرورة الثقة بالنفس والتدريب، وثانيها التأكيد على فعالية القوات المسلحة، أما الثالثة فللغرباء للتأكيد أن "إمكاناتنا هائلة وقوية للغاية"، بحسب تعبيره.

يأتي هذا بعد ساعات على مكالمة هاتفية جمعت زعيما اليونان وتركيا عبر حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني، عقب أشهر من التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية اليوناني اتهم تركيا الأربعاء بتقويض الاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط والتسبب بمشكلات مع كل جيرانها بينما تنتهك في الوقت نفسه المجال الجوي والمياه الإقليمية لليونان يوميا.

وهاجم نيكوس دينداياس أنشطة تركيا في الأشهر الأخيرة في بحر إيجه، الذي يفصل بين البلدين، قائلا إنه ينبغي على أنقرة "التوقف عن دبلوماسية التهديد بالقوة غير الشرعية."