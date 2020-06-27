صور.. تطهير لجان وورش امتحانات العملي للدبلومات الفنية بجنوب سيناء

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الانتهاء من تجهيز وإعداد، لجان امتحانات العملي الخاصة بطلاب وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف أقسامها "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، التي من المقرر أن تنطلق صباح اليوم السبت.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى رش وتعقيم وتطهير جميع اللجان والمعامل والورش، وتوزيع أجهزة التعقيم، وكاشف حرارى، وكميات من الكمامات، وقفازات الأيد، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية، لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

على جانب آخر، تابع أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، أعمال تعقيم لجان امتحانات الدبلومات الفنية، والاجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة الطور، إنه جرى تجهيز خمس لجان بإدارة الطور، وهم لجنة مدرسة الطور المتقدمة الفندقية، وتضم 23 طالبًا وطالبة، الثانوية الزراعية ومقرها مدرسة الطور الثانوية الفندقية، وتضم 62 طالبًا وطالبة، مدرسة طور سيناء الثانوية الفنية التجارية، وتضم 170طالبًا وطالبة، مدرسة طور سيناء الصناعية المشتركة، وتضم 169 طالبًا وطالبة، بواقع 19 ورشة ومعمل.

وأشار إلى أن امتحانات العملي للدبلوم الفني الصناعي، ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو المقبل، وسينطلق امتحان النظري، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 25 يوليو.