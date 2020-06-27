برلماني: مشاركة مصر في القمة الإفريقية دليل على استمرارها في التفاوض

أكد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات السفير سامح شكري، وزير الخارجية حول ملف سد النهضة، وتأكيده على أن ما نركز عليه أن هناك توافقا في الرأي مع وجود تعهد من قبل إثيوبيا بعدم الإقدام عل الملء إلا بعد التوصل لاتفاق، وأنه تحدث مع وزير خارجية جنوب إفريقيا للتأكيد على فهم ما تم التوافق عليه، وأن توكل مفاوضات سد النهضة إلى فنيين من الدول الثلاثة ومراقبيين دوليين وبعض الدول الإفريقية مع التعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن الملء أو التشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق ووجود الإرادة السياسية.

وقال الحناوي في بيان له أصدره، اليوم، إن تصريحات السفير سامح شكري بأن القمة الإفريقية عقدت بمبادرة من رئيس جنوب إفريقيا، وأنه تم التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لأن أي اتفاق لا يتضمن هذا لا يعد اتفاقا، وأن تكون القواعد واضحة في الحفاظ على مصالح الدول الثلاثة، ومن أولويات مصر أن يتم ملء السد دون الإضرار بمصالح مصر والسودان إنما هو تطور جديد في ملف سد النهضة.

وأضاف الحناوي أن مشاركة مصر في القمة الإفريقية دليل قاطع على استمرار مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي على التمسك بالحلول الدبلوماسية والسلمية لملف سد النهضة، مشيدا بتأكيد وزير الخارجية بأنه ليس هناك تأثير على جلسة مجلس الأمن بعد غد الإثنين والتطور الذي حدث اليوم له تأثير على مجريات جلسة مجلس الأمن في إطار أن هناك مسارا إفريقيا معني لفترة محددة، وهذا لن يؤثر على الإدراك أو الاجتماع وأن هذا أمر له تأثيره على الأمن والسلم الدوليين.