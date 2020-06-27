بعد إزالة برج جرجا.. محافظ سوهاج: حصر المباني أملاك الدولة وإزالتها

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، توجيهاته بحصر كافة المباني المخالفة تمهيداً لإزالتها في موجة إزالات هي الأولى من نوعها في محافظة سوهاج، وكان من أول القرارات التي يتم تنفيذها هي قرارات الإزالة الصادرة للمبنى المخالف المقام بمدخل مدينة جرجا والمعروف إعلامياً "ببرج جرجا" .

جدير بالذكر، أن هذا البرج يقع بالمدخل البحري لمدينة جرجا على طريق القاهرة أسوان، ومقام على أراض زراعية خارج الحيز العمراني ودون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومتعدي على حرم الطريق الرئيسي القاهرة أسوان، وقد صدر له عدة قرارات إزالة منها قرار الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 77 لسنة 2012، بإزالة كافة المباني المقامة، وكذا 10 قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لمخالفة أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 مباني قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية .

هذا وسبق وأن تقدم صاحب البناء المخالف بطلب تصالح عن مخالفات البناء وتم فحص الطلب طبقا لأحكام القانون، وانتهى رأي اللجنة الفنية المختصة قانوناً إلى رفض الطلب لعدم انطباق شروط التصالح على الحالة المعروضة على النحو الوارد بالتقرير الفني.

وأكد محافظ سوهاج أنه لا أحد فوق القانون وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الكافة، وأنه جار حاليا الاستعداد لتنفيذ كافة قرارات الإزالة لكافة المباني المخالفة الواقعة بنطاق المحافظة.

وتحدد الثامنة من صباح اليوم السبت الموافق 27/6/2020، موعدا لتنفيذ قرارات الهدم لبرج جرجا عن طريق مقاولي الهدم المختصين وذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد سامى القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الليثى، السكرتير العام وكافة قيادات المحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.