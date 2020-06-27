تعليم المنوفية: 32 ألف طالب أدوا الاختبارات العملية بالدبلومات الفنية

أدي اليوم السبت، طلاب شهادة الدبلومات الفنية المختلفة (التجارية، الزراعية، الصناعية) الاختبارات العملية والمعملية، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20 يوليو 2020.

وصرح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الاختبارات العملية والمعملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية المختلفة لكل ما تم تدريسه حتى موعد تعليق الدراسة في منتصف مارس الماضي، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العملية والمعملية، بلغ 32 ألفا و612 طالبا وطالبة، موزعين على 63 لجنة بنطاق المحافظة، مضيفاً أنه تم تنسيق أيام الامتحانات بالأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة لتفادي التجمعات والزحام بين الطلاب، كما تم مراعاة المسافات البينية بينهم حرصاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكداً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما أعلن مدير مديرية التربية والتعليم، عن بدء الامتحانات العملية لطلبة دبلوم شهادة الصم وضعاف السمع لمواد التدريبات المهنية لمختلف التخصصات، اليوم أيضا، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 50 طالبا وموزعين على 4 لجان بنطاق المحافظة، بالإضافة عن بدء الاختبار التكميلي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية العامة المتخلفين عن امتحانات نصف العام يناير 2020 بعذر مقبول لمادة اللغة العربية بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم.

وأكد "سويد"، على أن هذا الامتحان يجري بالتوازي مع امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية بالإدارات التعليمية للطلبة الذين تخلفوا عن حضور اختبارات نصف العام بعذر مقبول سواء لدواعي السفر للخارج أو لدواعي مرضية قبلتها جهة الادارة.

وفي سياق متصل، أدى اليوم، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة البلاغة (القسم الأدبي)، حيث قال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمنوفية، إن عدد الطلاب من لهم حق التقدم لامتحان بلغ 2631 طالبا، وعدد الحضور 2586 طالبا، وعدد الغائبين 45 طالبا، مؤكداً أن سير العملية الامتحانية تمت اليوم بشكل جيد ولم يتم رصد أي شكاوى داخل اللجان، مضيفاً أنه تم اختبار طالبة بمعهد فتيات مشيرف بلجنة العزل بعد الكشف عليها من قبل طبيب اللجنة والاشتباه بإصابتها بالفيروس، مؤكداً أنه تم تطبيق إجراءات الرش والتطهير بعد انتهاء الامتحانات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لسير عملية الامتحانات والتعامل الفوري مع أية طوارئ حفاظاً علي صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا.