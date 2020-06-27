بعد صفقة الدبابات الروسية.. صحف: تركيا تستعد لاحتلال نهر مريج

سلطت الصحافة اليونانية الضوء على خبر استلام تركيا صفقة دبابات "بافار" الروسية، ونقلت عن خبراء عسكريين في أثينا أن الصفقة بمثابة استعداد تركي لاحتلال نهر مريج الذي يربط بين تركيا واليونان.

وقالت صحيفة "يني تشاغ" التركية، إن صفقة الدبابات الروسية "بافار" تسببت في عاصفة في الصحافة اليونانية، وأن الخبراء العسكريين حذروا من استعداد تركي لغزو المناطق المحيطة بنهر مريج الذي يربط البلدين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

جدير بالذكر أن نهر مريج الذي يقع بين تركيا واليونان يعتبر جسرًا للهاربين من النظام التركي إلى أثينا، ويعد كذلك واحدًا من أهم الطرق التي تشهد موجات من الهجرة غير الشرعية، ويوما بعد يوم، يتزايد عدد الباحثين عن اللجوء عند الحدود التركية اليونانية في ولاية أدرنة أملًا في الوصول إلى أوروبا.

ويشكل نهر مريج أحد أهم نقاط العبور من تركيا إلى اليونان؛ حيث يشكل حدودًا طبيعة بين البلدين على امتداد 200 كم من أصل 212 كم، وعادة ما يستخدم طالبو اللجوء قوارب صغيرة لعبور هذا النهر والانتقال إلى الطرف اليوناني.