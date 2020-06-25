غداً.. قطع المياه 11 ساعة عن مناطق في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع مياه الشرب بمناطق عدة في مدينة أسوان غداً الجمعة لمدة 11 ساعة.

وجاء في بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي، "نظراً للقيام بأعمال ربط خط محطة مياه فريال 300 مم بخط آخر 300 مم ما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (الجزيرة حتى كلية الهندسة – الحكروب – الناصرية – أرض الجميلي – الحصايا – عزبة الوادي – تقسيمات الصداقة الجديدة – أطلس – البشارية – الشونة – وسط المدينة – شرق البندر حتى النفق – الكورنيش – جبل تقوق – الشيخ هارون – كيما غرب حتى عزبة الحدود – كسر الحجر – عباس فريد) اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 26/6/2020 وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 27/6/2020".