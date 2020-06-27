تدهور الحالة الصحية لـ"شروق" وحجزها للمرة الثانية في المستشفى

قالت "أم محمود" والدة شروق الحسيني التي ألقاها زوجها من الطابق الخامس، بمنطقة المطرية، أن حالة شروق الصحية تدهورت عقب خروجها من المستشفى بيومين، مشيرة إلى أنها تعاني من عدم القدرة على التبول ووجود تجمعات دموية في منطقة الحوض، كما أنها تشكو بصفة مستمرة من آلام شديدة في منطقة البطن، وهو ما دفعهم لنقلها مرة أخرى إلى مستشفي الدمرداش لمحاولة تخفيف آلامها.

وأضافت والدة شروق، أن إدارة المستشفي قررت حجزها مرة أخرى، وأجرت فحوصات شاملة بينها أشعة بالصبغة في منطقة البطن لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تدهور حالتها.

يذكر أن شروق سقطت من الطابق الخامس يوم 18 يونيو الجاري، وتسبب لها ذلك في قطع في الحبل الشوكي وتفتيت في الفقرات القطنية وقطع في الكلي والكبد، ونقلت إلى مستشفى الدمرداش لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها، وكانت الفحوصات المبدئية التي أجريت لها كشفت عن وجود اشتباه لفيروس كورونا، ما دفع إدارة المستشفى بتجهيز غرفة عمليات عزل مخصوصة من أجل إنقاذ حياتها.

واتهمت شروق الحسيني، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، زوجها بأنه هو الذي ألقي بها في الشارع عقب خلافات زوجية مستمرة كان آخرها بسبب مطالبته لها بأخذ أموال كبيرة من والديها، ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث.