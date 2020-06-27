وصول 562 مصريا عالقا بالسعودية لميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم، العبارة "القاهرة" التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 562 راكبًا مصريًا و76 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودي.

جاء ذلك في إطار توجيهات كامل الوزير وزير النقل بتسيير رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية.

ووجه وزير النقل، قيادات هيئة موانىء البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة (الحجر الصحي) وكل الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات.

كما صعد فريق طبي متخصص على متن السفينة لإنهاء إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين، وطاقم السفينة، وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها وتعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة، مع زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.

وشدد وزير النقل، على ضرورة إلزام كل العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة في أثناء التعامل مع الجمهور والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين.