وزير النقل يتفقد مشروعات المحاور والكبارى التنموية على الصحراوي الغربي بأسوان

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروعات محاور وكباري خزان أسوان البديل ودراو وكلابشة ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة العاملين.

جاء ذلك فى إطار متابعته الميدانية لمشروعات المحاور والكباري العرضية الجارى إنشاؤها فوق نهر النيل بمحافظة أسوان والتى تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل.

وقد رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ نظراً لإرتباط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفراس.

واستهل الفريق كامل الوزير جولته بمتابعة الأعمال الجارية بمحور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم والذى تصل تكلفتة إلى 1.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية (كوبرى على النيل- كوبرى الطريق الصحراوي الغربي) بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق).

وعقب ذلك تفقد وزير النقل ونائب المحافظ أعمال تطوير المسافة من اسوان حتى ادفو بطول 100 كم حيث تابعا أعمال إزالة الأتربة والحفر وإنشاء جسر الطريق وذلك ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة أسوان الصحراوي الغربي.

وتفقد وزير النقل ونائب المحافظ موقع إنشاء محور دراو الجديد والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة والذى يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بإجمالى تكلفة 1.4 مليار جنيه وبطــول 17 كــم، ويتكون من عدد 7 كبارى من أهمها ( كوبرى النيل - كوبرى الزراعى الغربى - كوبرى الصحراوى الغربى) و 3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف حيث يبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل ( 25 ) مترا ويبلغ عــــرض باقى قطاعات الكبارى ( 21 )متراً.

واختتم كامل الوزير جولته بمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذي تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشمل عدد 9 كبارى من أهمها (كوبرى الطريق الزراعى الشرقي – كوبري النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف وحيث تم تنفيذ من 90 % من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وجاري الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور.

ومن جانبه وجه محافظ أسوان الشكر لوزير النقل على بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة والذى كان يعد بمثابة حلم طال إنتظاره ليتحقق فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة شبكة عملاقة من الطرق السريعة والمتطورة لتستوعب حركة النقل سياحياً وتجارياً وخدمياً، لافتاَ إلى أن تطوير الطريق الصحراوى الغربى سيساهم بشكل مباشر فى الحد من الحوادث المرورية وذلك لحماية الأرواح وحفاظاً على سلامة المواطنين من أى أضرار وأخطار مستقبلية، علاوة على أنه سيكون الشريان الرئيسى نحو الأسواق الأفريقية ضمن طريق الإسكندرية / كيب تاون الدولى.