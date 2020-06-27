وكيل أوقاف مطروح يؤم المصلين بعد إعادة فتح المساجد

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، التزام المصلين بالإجراءات الوقائية التى وضعتها وزارة الأوقاف، ضمن خطة إعادة فتح المساجد بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وتفقد، اليوم، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مسجد العوام وأدى صلاة الظهر به فى جماعة، وتابع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بحضور الشيخ حسن عبدالبصير.

وقال "عبدالبصير" كنت الإمام فى صلاة الفجر بالمصلين بمسجد العوام، والتزم المصلون بالكمامة وأحضر كل مصل سجادته الخاصة،ً وحضر كل منهم متوضئًا، وتم التنبيه بالتزام علامات التباعد.

وذكر "أحضرنا عدة كمامات حتى لا نكسر فرحة رجل أو طفل أراد صلاة فجر اليوم، وعددهم قليل جدًا، ووعدوا بالالتزام ببقية الصلوات بعدم المصافحة والخروج دون زحام، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أي مخالفات".