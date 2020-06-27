صور.. بسجادة خاصة ومطهرات.. محافظ مطروح يصلي جماعة بمسجد العوام

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة الظهر، اليوم السبت، بمسجد العوام، وتابع تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد وإقامة الشعائر، مع الالتزام بالضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن عدد المساجد التى أعيد فتحها اليوم لإستقبال المصلين والتى يتوافر بها ضوابط وشروط وزارة الأوقاف 375 مسجدًا، مشيرًا إلى توجيه إرشادات لجميع الأئمة بالإجراءات والضوابط حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف "عبدالبصير" أن هناك متابعة مستمرة لكل المساجد على مستوى جميع إدارات الأوقاف، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المساجد وتطبيق التعليمات الوزارية.