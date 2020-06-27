اتحاد الغرف مع بنك مصر ومبادرة جديدة لمساندة رواد الأعمال

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن مبادرة جديدة مع بنك مصر لمساندة رواد الأعمال خلال الفترة القادمة.

واقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي محمد الأتربي رئيس بنك مصر الاستفادة من الأفكار والرؤي الجيدة الموجودة في الغرف التجارية وبنك مصر لربط الطرفين من خلال رابط دائم في كل غرفة علي مستوى الجمهورية.

وقال "العربي" في بيان صادر عن الغرف التجارية: إن الغرف التجارية لها فروع في أماكن كثيرة بالمحافظات المختلفة، ولذلك لا بد من الاستفادة من خبرات الطرفين لتشجيع ريادة الأعمال بأننا نتبني معا مشروعا متكاملا لتشجيع ريادة الأعمال وهذا في صالح بلدنا واقتصاديا القومي.

من جانبه وافق محمد الأتربي على مقترح المهندس إبراهيم العربي، قائلا: "جاهزين للتعاون فورا" واتفق الطرفان على تنظيم لقاء ثنائيا للاتفاق علي سبل إقامة المشروع لدعم ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الطرفين اليوم السبت في الجلسة الاولي من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تستمر لمدة أسبوع من خلال الإنترنت عبر تطبيق زوم zoom.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المهندس ابراهيم العربي أن هناك مباحثات مكثفة بين اتحاد الغرف التجارية و"اليونيدو" لتدشين مشروع حضانات لريادة الأعمال بالغرف التجارية والبداية ستكون في 5 غرف تجارية كتجربة يتم تعميمها بعد ذلك على باقي الغرف علي مستوي الجمهورية.