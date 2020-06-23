"الغرف التجارية": مخزون الدواء يكفي من 9 لـ 12 شهرا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مخزون الدواء يكفي من 9 إلى 12 شهرا رغم أن الطيران متوقف وطيران الشحن مكلف بسبب فيروس كورونا، فتم اللجوء للشحن عبر الموانئ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المصانع العاملة في مصر ليكون هناك مخزون لمدة عام على الأقل.

وأضاف "عوف" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة قناة mbc مصر 2، أنه تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة في شهر 9 المقبل فسيكون هناك مخزون استراتيجي كبير، موضحا أن الصين تمثل مصدرا رئيسيا للمواد الخام.

وأشار إلى أن الفكر السياسي تنظر لاستراتيجية بعيدة المدى لحل العوائق التي واجهتنا خلال أزمة فيروس كورونا، موضحا أن صناعة المواد الخام أو مواد التعبئة من الصناعات التي ستضعها الدولة في الحسبان، لافتا إلى أن مصر تمتلك الكوادر والعلم والعلماء القادرين على العمل.