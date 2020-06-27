جامعة بنها تستعد لامتحانات الفرق النهائية بـ5 إجراءات لمواجهة كورونا

اتخذت جامعة بنها عدة إجراءات في إطار الاستعداد لإجراء امتحانات الفرق النهائية بالكليات المختلفة، والمقرر انطلاقها أول يوليو المقبل.

وتستعرض"الوطن " أهم هذه الاستعدادات:

عودة الموظفين والغاء الإجازات

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عودة جميع العاملين بالجامعة ووحداتها وكلياتها، والتواجد بصورة طبيعية بكامل القوة طوال أيام الأسبوع، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع الالتزام بأداء ما يُكلفون به من أعمال تخص الامتحانات طبقًا للقرارات والتكليفات.

استمرار رفع حالة الطوارئ

اتخذت الجامعة جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

إعادة تسكين طلاب المدن الجامعية

أعلن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، موافقة مجلس الجامعة على فتح باب التقدم لطلاب السنوات النهائية الراغبين في إعادة التسكين بالمدن الجامعية، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، وبدء أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية، أن التغذية التي ستُقدم للطلاب في المدن ستكون مغلفة حفاظًا عليهم فى هذه الظروف الاستثنائية.

تجهيز بوابات تعقيم وأجهزة تطهير وكواشف حرارية

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، توفير 50 جهاز لرش وتعقيم المدرجات وقاعات الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب، فضلًا عن توزيع 50 بوابة تعقيم ذاتي علي الكليات والمدن الجامعية، و50 كاشف حراري لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات.

كما ستوفر الجامعة عددًا كبيرًا من الكمامات وتسليمها للكليات، لتوزيعها علي الطلاب قبل دخول اللجان، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من الكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم.

نشر فيديوهات وإنفوجراف عبر الصفحات الرسمية

نشرت الجامعة على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وإنفوجراف للتوعية بالإجراءات الاحترازية والضوابط العامة للامتحانات داخل الجامعة، للحد من تفشي الفيروس.