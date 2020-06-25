لأول مرة.. جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2020

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، تحقيق الجامعة تميزا جديدا بملف التصنيف العالمي للجامعات حيث احتلت الجامعة الترتيب 201 - 250 بين أكثر من 414 جامعة على مستوى العالم، كما تأتي الجامعة بالمجموعة الثالثة على المستوى المحلى بين 14 جامعة مصرية ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2020، وذلك للمرة الأولى.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الإصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عاما أو أقل وأن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد علي 5 معايير تشتمل 13 مؤشرا وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلي البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

كما يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.

يذكر أن جامعة بنها قد انفصلت كفرع عن جامعة الزقازيق عام 2005 وأصبحت منذ ذلك التاريخ جامعة مستقلة.