جامعة بنها تستعد للامتحانات ببوابات تعقيم وأجهزة تطهير وكواشف حرارية

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رفع درجة الاستعدادات داخل قطاع خدمة المجتمع بكليات الجامعة، وذلك مع قرب أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "مصطفى"، تم توفير 50 جهازا لرش وتعقيم المدرجات وقاعات الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب، فضلا عن توزيع 50 بوابة تعقيم ذاتي على الكليات والمدن الجامعية، و50 كاشفا حراريا لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات.

وأشارت نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم أيضا توفير عدد كبير من الكمامات وتسليمها للكليات لتوزيعها علي الطلاب قبل دخول اللجان، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم، وذلك بالتنسيق مع فاتن خربوش ورفعت نان، أمناء الجامعة المساعدين لشئون خدمة المجتمع والشئون الإدارية ومديري الكليات.

وكانت الجامعة نشرت عددا من الفيديوهات والانفوجرافات عبر الصفحات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بالإجراءات الاحترازية والضوابط العامة للامتحانات داخل الجامعة.