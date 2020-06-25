إعادة تسكين طلاب الفرق النهائية بمدن جامعة بنها

أعلن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، موافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد على فتح باب التقدم لطلاب السنوات النهائية للراغبين في إعادة التسكين بالمدن الجامعية، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، وبدء أعمال الامتحانات في الأول من يوليو المقبل.

وقال المغربي إن مجلس الجامعة قرر رد باقي رسوم الإقامة بالمدن الجامعية خلال فترة تعليق الدراسة بشهر مارس الماضي للطلاب، فضلًا عن إعفائهم من رسوم إعادة القيد أو الغرامات.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية، أن التغذية التي ستُقدم للطلاب في المدن ستكون مغلفة حفاظًا عليهم فى هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن الجامعة ستستقبل الطلاب لتسكينهم خلال فترة الامتحانات اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى إمكانية الإقامة بصورة يومية تيسيرًا علي الطلاب وذلك مقابل 20 جنيهًا لليوم شاملًا الإقامة والتغذية.