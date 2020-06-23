طلاب جامعة بنها يشاركون في مبادرة "كلنا واحد" لتوزيع السلع الغذائية

شارك طلاب جامعة بنها فى مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وجاءت مشاركة الطلاب برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إن عددًا من طلاب وطالبات "أسرة من أجل مصر" بالجامعة شاركوا ضباط وضابطات مديرية أمن القليوبية، في توزيع بعض السلع الغذائية على عدد من المواطنين بنطاق دائرة مركز شرطة بنها.