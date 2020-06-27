عمولات ومرتب تصل لـ5000 جنيه.. وظائف لجميع المؤهلات للشباب من الجنسين

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 18 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 1800 جنيه حتى 5000 جنيه.

شركة للاستشارات المالية تطلب للتعيين الآتي:

- تلي سيلز Telesales Agents للعمل في المعادي، يكون مسؤولًا عن الاتصال بالعملاء المحتملين لاطلاعهم على خدمات الشركة باستخدام نصوص "سكريبت" بشكل يومي، ومتابعة الجلسة الخاصة بسوق المال السعودي يوميًا حتى موعد الإغلاق.

- مؤهل عالِ خريجين.

- إناث فقط.

- حد أقصى للسن 27 عامًا.

- المرتب يبدأ من 1800 جنيه ويصل إلى 2500 جنيه + العمولة.

- مواعيد العمل 8 ساعات من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4:30 مساءً.

- جمعة وسبت إجازة.

مصنع للبلاستيك والصناعات المعدنية يطلب للتعيين الآتي:

1. عامل تعبئة: (تعبئة المنتجات النهائية في أماكن التغليف الخاصة بها).

2. عامل تجميع: (فرز وتجميع المنتجات التي تم تصنيعها من المكن).

3. عامل مكنة: (تشغيل المكن طبقًا للإجراءات المتبعة).

مكان العمل: شبرا الخيمة المنطقة الصناعية - بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة.

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- المرتب 2000 جنيه.

- مواعيد العمل 12 ساعة: من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً.

- يوم إجازة.

- حوافز مكافآت إنتاج.

شركة تعمل في مجال تصنيع اللحوم تطلب للتعيين الآتي:

1. مندوب توصيل (معه سائق لتوصيل الطلبات في مجال التجزئة والكاترينج) بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- خبرة من سنة إلى سنتين.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2500 جنيه + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- مواصلات.

-بونص شهري – تأمينات.

2. مندوب توصيل وسائق (رخصة ثانية لقيادة سيارة نقل صندوق وتوصيل الطلبات) بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- خبرة من سنة إلى سنتين.

- ذكور فقط.

- رخصة مهنية ثانية.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: 5000 جنيه + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- مواصلات.

-بونص شهري – تأمينات.

3. سائق رخصة ثانية بالشروط الآتية:

- مؤهل أو دون مؤهل.

- رخصة مهنية ثانية.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

- المرتب من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه.

- 8 ساعات عمل.

- مواصلات.

- بونص شهري – تأمينات.

شركة للإنتاج الزراعي تطلب للتعيين الآتي:

مكان العمل: الزقازيق - الشرقية - الإسماعيلية - وادي النطرون – البحيرة

1. مهندسين زراعيين بالشروط الآتية:

- حديثي التخرج أو خبرة سنة في مجال تربية الدواجن والأعلاف وسلالات الدواجن.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 27 عامًا.

- المرتب حسب الخبرة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

2. فنيين (كهرباء كنترول - كهرباء عادي - ميكانيكا صيانة معدات وأجهزة - صيانة عنابر دواجن) للعمل في مجال تربية الدواجن والأعلاف وسلالات الدواجن، بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط أو دبلوم صناعي.

- مستوى اللغة الإنجليزية: مقبول.

- خبرة سنتين على الأقل.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 27 عامًا.

- المرتب حسب الخبرة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيسبوك، علمًا بأن جميع استمارات التقديم يتم ملئها إلكترونيًا وتتم المقابلات الشخصية فقط بمقرات العمل وفقًا للإجراءات الاحترازية.