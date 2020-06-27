محافظ الشرقية: الغلق الفوري ينتظر المقاهي والمطاعم المخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه غير مسموح تمامًا بتداول وتقديم الشيشة بالكافيهات والمقاهي والكافتيريات، وإلزام أصحابها بوضع لوحات إرشادية على الأبواب، فضلًا عن الالتزام بنسبة الـ25% والمقرر إشغالها من المساحة الكلية.

وأهاب المحافظ بأصحاب المطاعم والكافتيريات والكافيهات بضرورة الحرص الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تطبيق الاشتراطات كعدم ارتداء العاملين أو رواد تلك الأماكن الكمامة الواقيه أثناء التواجد بها، أو عدم الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي، أو السماح بدخول نسبة أكثر من 25% سيتم غلق المكان وتشميعه وتوقيع غرامات مالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال صاحب المخالفة.