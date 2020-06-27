محافظ الشرقية: تسديد 12 مليون جنيه لتقنين مخالفات البناء العشوائي

صرح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة، استقبلت 21 ألفا و110 طلبات، كما تم تسديد 12 مليونا و173 ألفا و684 جنيهاً لخزينة الدولة لتقنين أوضاع المتصالحين على مخالفات البناء العشوائي بجميع أنحاء المحافظة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأشار "غراب"، إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.

ويُهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.