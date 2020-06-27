اليوم.. 3936 عالقا يعودون إلى الوطن على متن 37 رحلة

تستقبل المطارات المصرية، على مدار اليوم، 37 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 3936 راكبا مصريا، قادمين من عدة دول وجهات أوربية و عربية وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن صالات الوصول بمطارت القاهرة وأسيوط وسوهاج ستستقبل، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والسودان، إضافة لعدة عواصم أوروبية.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عودة 57 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن.