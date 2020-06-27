الناظر: عودة الحياة مش معناه إن الدنيا سايبة.. وكل واحد مسؤول عن صحته

قال الدكتور هاني الناظر، المدير الأسبق للمركز القومي للبحوث، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، إن تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا مثل بقية العالم كانت ضرورية: "مكناش هنستحمل أكتر من كده، لأن الاقتصاد هيقع والخساير هتكون كبيرة جدا، وكان لازم نعمل كده".

وأضاف "الناظر" خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن كل ما نطلبه من المواطنين هو اتباع مبادئ النظافة العامة: "مش بنطلب حاجة فيها إعجاز لما بنقول للناس أغسلوا إيديكم قبل وبعد الأكل، دي قيود؟ لما بنقول المسافة بينا وبين بعض، مش قيود، ولما نقول مفيش قبلات وأحضان وبلاش ناكل من الشارع حاجة مكشوفة".

وأشار إلى أن عودة الحياة ليس معناه "الدنيا سايبة" ولكن الحفاظ على الصحة، "كل واحد مسؤول عن صحته"، كما يجب ارتداء الكمامة عند الذهاب للسوبر ماركت أو العمل أو المترو أو الميكروباص، لافتا إلى أن كل الدراسات العلمية أثبتت أن الكمامة هي خط الدفاع الأول للدفاع عن المرض.