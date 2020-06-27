محافظ الإسكندرية: البحر كان شفاف وجميل الشهور الماضية.. "مش عارفين السبب"

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تفقد اليوم منطقة الكورنيش ووجد مجموعة من الأشخاص ملتزمين بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ووجد أيضًا آخرون غير ملتزمين بذلك، مناشدًا المواطنين المتواجدين على الكورنيش تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، ويعرض على شاشة "Extra news"، أن مياه البحر كانت صافية جدا الفترة الماضية، وهناك تقرير يُعد لمعرفة السبب في صفاء البحر، معقبا: "البحر كان شفاف وجميل الشهور الماضية".

وأشار إلى أنه تفقد مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، قلعة قايتباي ومتحف المجوهرات، للاطمئنان على تنفيذ ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية، في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف العمل بالمناطق الأثرية واستقبال الزوار بها، بعد إغلاقه في شهر مارس الماضي.