تركيا تسجل 1372 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 1372 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة، في مؤتمر صحفي، إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 5082 شخصا والإصابات بها إلى 195883 حالة.

وأضاف قوجة، أن 1984 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 169182 مصابا في حين يرقد 984 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 366 مريضا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار الوزير التركي، إلى أن المختبرات الطبية، أجرت اليوم 45213 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 3.231 ملايين تحليل.